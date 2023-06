Primo weekend di movida molesta Rissa tra giovani e schiamazzi

Con i primi fine settimana, grazie al ritorno del bel tempo in Riviera, si ripresenta il fenomeno della movida e del vociare fino all’alba, mal sopportato dai residenti. Durante la notte fra sabato e domenica, nella zona centrale di San Benedetto ci sono stati alcuni momenti in cui gli animi, alimentati dall’alcool, si sono accesi e sono volati anche calci e pugni, com’è accaduto in piazza Montebello tra due gruppi di giovani che si sarebbero fronteggiati. I residenti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ma, al loro arrivo, i contendenti si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Alle prime luci dell’alba, erano circa le 5,40, un litigio tra ragazzi si è animato in via Pasqualini, di fronte a un noto locale ad alta frequentazione. Sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri che hanno riportato la calma fra i giovani. Insomma l’estate deve ancora iniziare e già si segnalano i primi tafferugli. Tra la popolazione serpeggia il malcontento, soprattutto dopo l’ordinanza sindacale che consente ai locali di rimanere aperti fino alle 3 del mattino, che di fatto può significare rumori molesti fino alle 4.

Pollice verso anche sulle aperture che riguardano gli stabilimenti balneari. L’aria, però, sembra cambiare e c’è chi già ipotizza una class action contro il Comune. Sulla scorta della sentenza della Cassazione, secondo cui i Comuni devono risarcire i cittadini se la movida è dannosa per la salute, ci sono masse di cittadini in rivolta e non solo nelle grandi città. A Porto Sant’ Elpidio è pronta una relazione da portare al Prefetto e al Questore, nella provincia di Macerata si lavora già per la richiesta "del valore limite di 70 decibel". Il fermento è in atto.

Marcello Iezzi