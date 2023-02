Principio di incendio su un autobus di linea Momenti di paura: scesi passeggeri e autista

Momenti di paura ieri mattina per un principio di incendio di un autobus delle linee urbane che stava trasportando persone al lavoro e giovani a scuola. Erano circa le 8 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Commercio a seguito di una chiamata effettuata proprio da un loro collega che transitava nel luogo dell’emergenza e ha chiesto alla centrale di inviare uomini e mezzi per spegnere il principio di incendio all’autobus della linea urbana. La squadra dei pompieri proveniente dalla centrale è intervenuta con un’autobotte circoscrivendo prontamente le fiamme che avevano interessato la ruota posteriore sinistra del mezzo. I passeggeri e l’autista erano nel frattempo scesi e in sicurezza hanno atteso l’intervento di un mezzo sostitutivo.

Nessuno ha quindi corso rischi a seguito di quanto accaduto al pullman delle linee urbane. In pochi minuti un altro mezzo è giunto dal deposito ed ha proseguito la corsa come da programma. Sul posto erano presenti anche i vigili urbani che hanno provveduto a regolare il traffico, a quell’ora piuttosto sostenuto.