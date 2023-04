Priscilla, la regina del deserto con Blow Up Domani sera appuntamento all’Ospitale

Domani sera alle 21.15, presso l’Ospitale, paese alto di Grottammare, nell’ambito della rassegna di Blow Up "Nessuna e perfetta", sarà proiettata un’opera cult per il cinema degli anni ‘90: "Priscilla, la regina del deserto" di Stephan Elliott. Il film è una travolgente avventura "On the road" di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e di amicizia fra musica, ricordi anche dolorosi, incontri, imprevisti, svelandosi l’un l’altro tra fragilità e sentimenti, senza paura di essere così come sono. Priscilla è una festa, un inno ai valori della diversità, dell’inclusività e dei rapporti umani. L’australiano Stephan Elliott sfrutta questa bellissima idea per dare vita ad un festoso on-the-road, sospeso fra realismo e onirismo, con costumi kitsch, sfavillanti di paillettes, indimenticabili per linee e colori.