E’ arrivata la neve: da Montemonaco ad Arquata un paesaggio incantato

Ascoli, 26 novembre 2023 – A un mese dal Natale è comparsa la prima neve nel Piceno. Il brusco calo delle temperature registrato proprio in queste ore, infatti, ha fatto sì che gli abitanti di alcuni borghi montani si siano svegliato con il paesaggio letteralmente imbiancato. A Montemonaco, ad esempio, ieri mattina c’erano diversi centimetri di neve, che hanno reso il paesaggio decisamente magico.

Sui social, ovviamente, in tanti hanno postato le foto del paese sofficemente coperto di bianco. Una neve, comunque, piuttosto gradita, soprattutto dai più piccoli. Non si sono verificati disagi, per fortuna, anche perché il Comune di Montemonaco è piuttosto attrezzato in caso di maltempo, visto che da quelle parti la neve non rappresenta mai una novità e si è abituati.

La sindaca Francesca Grilli ha confermato che non si sono segnalati nemmeno grossi problemi alla viabilità, con i mezzi che sono prontamente intervenuti per pulire le strade e renderle percorribili. Come sempre accade in questi casi, però, si teme per il ghiaccio, che potrebbe rappresentare un pericolo soprattutto nelle ore notturne. Paesaggio leggermente imbiancato anche nel territorio di Arquata, soprattutto nelle frazioni situate maggiormente in altura. E’ il caso di Spelonga, ad esempio, dove gli abitanti si stanno preparando all’inverno e dove ieri mattina c’è stata la classica ‘spruzzatina’. "Per ora è tutto sotto controllo – conferma il sindaco Michele Franchi –, ma chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare la vera neve anche da noi, considerando il fatto che le previsioni meteo indicano che farà piuttosto freddo". Dopo una stagione estiva cominciata tardi ma durata indubbiamente più del previsto, dunque, l’inverno è ufficialmente arrivato. E la prima neve nel Piceno ne rappresenta un’ampia dimostrazione.