Pro Loco: ecco il direttivo

Domenica scorsa l’assemblea ordinaria dei soci della Pro loco di Massignano ha eletto i membri del nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni. Alcuni sono stati riconfermati, ma molti sono nuovi. Sono stati eletti: Gabriele Aureli, Giovanni Federici, Matteo Federici, Colombo Marconi, Vincenzo Marcozzi, Cristina Parigiani, Emidio Perozzi, Adriano Rivosecchi, Roberto Rivosecchi, Silvia Santori, Alessandro Spinozzi. Nel corso della settimana il Consiglio si riunirà per leggere il presidente, il vice, il segretario e il cassiere. La Proloco di Massignano, negli anni passati ha attraversato momenti difficili, fino al commissariamento, ora sembra essere tornata la serenità. All’assemblea dei soci erano presenti anche il sindaco, Massimo Romani, la vice Michelina Verdecchia e l’assessore Enzo Perozzi. Il sindaco Romani si è complimentato con gli eletti augurando loro un proficuo lavoro. "Il nuovo gruppo – afferma Romani - può avvalersi dell’esperienza di alcuni elementi confermati e dell’entusiasmo dei nuovi, a dimostrazione che in questi anni si è lavorato per costruire un forte clima di collaborazione. Sono certo che ci sono le condizioni per lavorare bene e promuovere il nostro territorio".