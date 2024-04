Pro Loco, Quinto Sagripanti eletto presidente

A Monteprandone l’assemblea del Comitato delle pro loco delle province di Ascoli e Fermo. Presenti 35 Pro Loco su 51 aventi diritto. Nella prima parte straordinaria è intervenuto Aleandro Allevi notaio in Ascoli Piceno, per redigere l’atto di acquisizione della personalità giuridica del Comitato, un passaggio rilevante per il futuro del sodalizio. L’Assemblea è poi proseguita in forma ordinaria e sono stati approvati il rendiconto di cassa anno 2023 e il documento di programmazione anno 2024. Infine si sono svolti i lavori per il rinnovo delle cariche per il mandato 2024-2028. Il presidente Quinto Sagripanti della pro loco di Montemonaco è stato rieletto per acclamazione. Gli altri eletti sono: Valerio Basili della pro loco di Altidona, Matteo Cameli pro loco di Colli del Tronto, Stefano Caponi pro loco Monteprandone, Vittoria Campanella di Castorano, Loris De Santis di Montegiorgio, Tonino Pierantozzi di Offida, Elga Pierini di Monte Urano, Domenico Ricci di Smerillo, Luca Uliassi di Campofilone, Cinzia Ventili di Folignano. I membri dei probiviri sono; Maria Chiara Bassetti di Grottazzolina, Giuseppe Pistolesi di Montalto Marche lago 93, Luigina Rossi di Servigliano. Nel corso dell’assemblea è stata premiata la pro loco di Altidona per aver partecipato, nell’anno 2023, a tutte le manifestazioni organizzate dal Comitato. All’assemblea hanno partecipato anche il sindaco di Monteprandone e presidente della Provincia di Ascoli Sergio Loggi, il presidente della pro loco di Monteprandone e segretario del comitato, Stefano Caponi.