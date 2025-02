" Problema insabbiamenti, al porto serve una diga foranea"

"Dobbiamo risolvere una volta per tutte il problema degli insabbiamenti, ci serve una diga foranea". È ancora una volta Lorenzo Marinangeli a parlare del futuro del porto: il leghista, a pochi giorni dall’incontro fra comune e Autorità portuale, mostra di aver gradito l’approccio del sindaco Spazzafumo, ma al contempo sottolinea la necessità di prevedere interventi di altro tipo rispetto a quelli di cui si sta parlando in questo momento, come la nuova vasca di colmata. "Mi ritengo soddisfatto di quanto detto dal sindaco in occasione del confronto con l’Autorità portuale – afferma il leghista in merito alle ultime notizie sul futuro dello scalo sambenedettese e all’incontro ad Ancona anticipato dal Carlino –. Spazzafumo infatti ha fatto notare che San Benedetto non ha bisogno di un semplice deposito di sabbie, e che invece la nostra infrastruttura deve essere sviluppata in maniera adeguata rispetto alle attività del territorio rivierasco".

Durante il confronto nel capoluogo dorico, al quale ha partecipato anche il presidente dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico centrale Vincenzo Garofalo, sono state ripercorse le tappe del percorso che ha portato a questo progetto e ha ricordato gli obiettivi che esso si prefigge in relazione al dragaggio dei porti di San Benedetto e di altri approdi tra cui Ancona e Falconara marittima.

Garofalo quindi ha rimarcato la strategicità di questa opera, già finanziata dal Ministero per 18 milioni di euro, legata allo sviluppo del sistema dei porti del Medio Adriatico e alla loro funzionalità.

"Ora però bisogna andare avanti e fare in modo che l’Autorità ci ascolti – continua nel suo ragionamento il consigliere di minoranza – alla nostra città serve una diga che sbarri il passo alle sabbie, soprattutto quando queste vengono mosse dalle mareggiate nei giorni di Grecale, che proviene da nord".

"Il fatto è che – spiega ancora Marinangeli – nonostante i recenti interventi di pulizia dei fondali, questi tornano a sporcarsi e il problema, pertanto, è destinato a ripresentarsi periodicamente". Marinangeli illustra meglio il suo punto di vista: "Con un intervento del genere si realizzerebbe una scogliera, che ritengo necessaria dal tratto antistante il molo sud fino all’area Ballarin. Capisco che un’iniziativa del genere assorbirebbe risorse ingenti. Ma anche ipotizzando un investimento di 10 milioni, poi non sarebbero necessari altri interventi per decenni. Infine – conclude il salviniano – questa sarebbe un’opera che tornerebbe utile per la futura progettazione del terzo braccio". Al termine dell’incontro, Asp e comune hanno deciso di addivenire ad una progettualità sostenibile che faccia da base per la realizzazione di banchine attrezzate e spazi a disposizione della città.

Giuseppe Di Marco