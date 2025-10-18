Procedono i lavori alla stazione: affreschi e pensiline saranno tutelati

Sono entrati nel vivo i lavori per la riqualificazione della stazione finanziati col Pnrr. Sono in corso il consolidamento strutturale del fabbricato e la rifunzionalizzazione degli spazi interni, con la sostituzione di tutti gli infissi, i rivestimenti e gli arredi. Saranno ripristinati infissi in legno e vetro analoghi a quelli esistenti, sia per l’interno che per l’esterno, e utilizzata la pietra naturale o artificiale per pavimentazione. Per quanto riguarda i rivestimenti, saranno utilizzati materiali aventi spiccate caratteristiche di durabilità, sostenibilità, manutenibilità nonché compatibilità architettonica con l’edificio storico. Il fabbricato viaggiatori è, infatti, caratterizzato da elementi stilistici di fine ‘800 così come la pensilina di stazione in stile liberty aggiunta nel 1924. L’edificio ha mantenuto negli anni le caratteristiche originarie, compresi gli affreschi attualmente presenti a soffitto nell’atrio e rinvenuti al piano primo e nel connettivo. In stretta sinergia con la Soprintendenza gli affreschi saranno restaurati e valorizzati. Un intervento che mette in campo, insieme a struttura commissariale e Rfi, circa 5 milioni di euro. È un progetto importante che si collega alla concessione di intermodalità che consentirà, a ciclisti, bikers, camminatori e pellegrini, di poter perlustrare il cratere insieme alla Pedemontana delle Marche che arriverà fino a Mozzano, con una logica di trasporto che consente visite ed esperienze di lavoro. Ad esempio il pellegrino che arriva ad Ascoli, potrà ritornare a Milano con il treno. Ci sarà anche una connessione con la zona ex Sgl Carbon, ma anche in direzione del futuro studentato nella zona Ciam per venire incontro agli studenti. Prevista, infine, la ristrutturazione del primo piano della stazione, dove troverà sede la nuova Casa dei Giovani, grazie ad un bando dell’Anci per il quale è stato finanziato il progetto del Comune di Ascoli. Ci sarà anche la riqualificazione del piazzale e della rotatoria dinanzi alla stazione, oltre che della stazione degli autobus.

Matteo Porfiri