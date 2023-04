Processione e banda per San Basso Una giornata di eventi e stand gastronomici

Domani sarà una delle giornate più attese dai residenti di Cupra che festeggiano il Patrono S. Basso con una serie di iniziative promosse dal nuovo comitato per i festeggiamenti. Il programma religioso prevede messe alle 7,30, 8,30, 9,30, 11,15 Messa solenne, e poi alle 16,30 e alle 18,30. La processione per le vie del paese si terrà alle 10,15 con la partecipazione della Banda. Davanti alla Chiesa di S. Basso la gara di Ngiucchetta inizierà alle 8,30 e poi proseguirà nel pomeriggio alle 15 in piazza Possenti, dove ci saranno le esibizioni di danza e di ballo. Gli stand gastronomici apriranno alle 12,15 in via Nazario Sauro. Alle 17 ci sarà lo spettacolo teatrale a cura dei ragazzi della Parrocchia al cinema Margherita, alle 18,30 sul lungomare Nazario Sauro avrà luogo il brindisi a S. Basso e alle 19 musica live anni ’80, alle 21,45 l’intrattenimento con Angelo Carestia e alla 20,30 lo spettacolo pirotecnico.