Processione e show per Santa Rita

Brecciarolo festeggia la patrona Santa Rita da Cascia. Ricco il programma di iniziative religiose e civili. Domani, alle 18, si svolgerà la processione, con la statua della Santa, per le vie del quartiere e, a seguire, messa presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri. La festa religiosa proseguirà e si concluderà il 22 maggio con le messe alle 8, 11 e 17.30. Per quanto riguarda il programma civile, oggi, alle 15, escursione lungo il torrente Bretta e giochi per i bambini nel giardino del circolo, alle 21, ‘Corrida, dilettanti allo sbaraglio’. Domani, alle 16, esibizione della banda Città di Castignano per le vie del quartiere, alle 21, concerto degli ‘On Air band’ con spettacolo della Compagnia dei Folli. Tutte le sere sarà in funzione, a partire dalle 17, la sagra dove si potranno gustare mezzemaniche, panini con porchetta, arrosticini, patatine fritte, crispelle con prosciutto e bevande alla spina.