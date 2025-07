Processione, musica e mercatini per festeggiare il santo patrono

Varato dal comune di Grottammare l’intenso programma in onore del Santo patrono, San Paterniano che si terrà dal 10 al 13 luglio. Eventi per tutte le età con un programma che affianca la tradizione popolare all’energia della musica, della creatività e della partecipazione collettiva. Da giovedì 10 a sabato 12 luglio, in parallelo alle celebrazioni religiose, la città si animerà con appuntamenti rivolti a tutte le generazioni: intrattenimento per bambini, balli e concerti dal vivo, mostra mercato e street food, per concludere con il grande spettacolo piromusicale sul mare. L’accensione di mortaretti e fuochi diurni, giovedì 10 luglio, alle ore 12 alla foce del Tesino, darà il via ai festeggiamenti per ‘rompere le nuvole’ e salutare il giorno del patrono secondo la tradizione. In serata, spazio al divertimento per i più piccoli con il Ludobus e i giochi di legno sul Lungomare della Repubblica (ore 21), mentre al Kursaal si ballerà con ‘I mercoledì al Kursaal Dancing’ (ore 21.30). Venerdì 11 luglio, alle 21.30 in piazza Kursaal, si terrà il Gran Concerto d’Estate ‘Sinfonia’, in ricordo del maestro Petrucci, con la partecipazione della Corale Sisto V, del Coro Madonna di San Giovanni e del Corpo bandistico ‘Città di Ripatransone’. Sabato 12 luglio sarà il giorno clou, con la celebrazione religiosa alle ore 18.30 nel Giardino comunale seguita dalla processione con il corteo religioso che muoverà verso la chiesa di Sant’Agostino, con la partecipazione della Banda Città di Grottammare. In serata le celebrazioni continueranno con l’omaggio alla Bandiera Blu, in piazza Kursaal che prevede anche il tributo a Jovanotti con il concerto dei Jovanotti Fortunati. A chiudere la giornata, alle ore 24, lo spettacolo piromusicale sul mare. Previste anche manifestazioni collaterali, come la mostra mercato di San Paterniano (11 – 13 luglio).

Ma. Ie.