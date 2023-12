Processione per l’Immacolata e luminarie: la città si veste con addobbi e luci

Si illumina il Natale in riviera: ieri sera alle 18.30, in presenza di esponenti dell’amministrazione comunale, sono state accese le luminarie del centro cittadino e del Paese Alto. Il tutto, con tanto di brindisi ma solo dopo la cerimonia per il rinnovo del voto cittadino presso l’abbazia di San Benedetto Martire.

Commovente e partecipata la processione per l’Immacolata al Paese alto, con tanti fedeli e cittadini che hanno seguito la stauta della Madonna

Alle 19, invece, sono stati messi in funzione gli arredi del giardino ‘Nuttate de lune’. Le nuove installazioni luminose sono un dono della Fainplast, che anche l’anno scorso contribuì ad abbellire la riviera durante le feste. Da ieri sera e fino al 7 gennaio, quindi, il parco sambenedettese vestirà i colori del Natale, grazie al progetto dell’azienda: come nel 2022 questo prevedeva che, nella parte centrale del giardino, venissero collocate delle sculture di grandi dimensioni, omaggio al Natale, alla natura e alle sue bellezze. Per le luminarie cittadine il comune ha speso 45mila euro più 10mila per gli allacci degli addobbi posizionati dai commercianti.

Il primo cittadino aveva espresso grande soddisfazione per il cartellone: "Sono sicuro che le festività, in Riviera, saranno un successo. Abbiamo cercato di soddisfare le esigenze di tutti dal turismo e al commercio".