Processo e morti sospette: "La ’collinetta dei veleni’"

La battaglia che Legambiente di Ascoli ha intrapreso nei confronti della Sgl Carbon ha avuto importanti passaggi, anche giudiziari. Nel 1996 scoppiò il caso della grafite radioattiva. "Leggemmo casualmente su un quotidiano nazionale che alla frontiera era stato sequestrato un carico di grafite radioattiva – racconta Paolo Prezzavento – La Sgl Carbon all’epoca aveva in Ascoli l’unico stabilimento che la utilizzava ed era quindi certamente destinato ad arrivare qui. Fu in quell’occasione che come circolo ascolano interessammo della vertenza Carbon Legambiente nazionale che parlò del sito di Ascoli in uno dei primi rapporti sui rifiuti radioattivi".

Una delle vicende che ha tenuto alta l’attenzione pubblica è stato il processo per le cosiddette morti sospette di dipendenti della Sgl Carbon. Davanti al tribunale di Ascoli finirono sei dirigenti che il 18 ottobre 2006 furono assolti non essendo stata raggiunta la prova della loro colpevolezza in merito all’insorgere dei tumori alla vescica e ai polmoni in alcuni operai esposti a Ipa (Idrocarburi policiclici aromatici) negli ambienti di lavoro dello stabilimento di Ascoli. In quel processo Legambiente era parte civile. "Purtroppo non si riuscì a dimostrare il nesso causale fra l’esposizione a Ipa e le malattie contratte dagli operai" commenta Prezzavento ricordando un altro episodio importante per la vera svolta della vertenza Carbon. "Era il 2003 e presentammo un esposto ben documentato a seguito del quale all’interno della Carbon intervennero i carabinieri del Noe che scovarono quella che è stata ribattezzata la ’collinetta dei veleni’. Era la vasca di prima pioggia, una discarica interna allo stabilimento della Sgl Carbon dove venivano illecitamente sversati rifiuti tossici nocivi, con l’evidente scopo di risparmiare sui costi di smaltimento. E’ quella oggetto ora della bonifica".

Nel 2007 la Sgl Carbon ha chiuso lo stabilimento di Ascoli, consegnando le chiavi al Comune e disinteressandosi della bonifica. "Hanno lasciato un sito altamente inquinato da rifiuti tossici, hanno portato via documenti facendo un dispetto alla città" accusa Prezzavento ricordando che l’azienda avrebbe dovuto dare seguito al principio di "chi inquina paga la bonifica". "Invece – conclude – ci siamo fatti semplicemente consegnare l’area acquistata da Restart ad un prezzo per forza di cose basso, ma con l’impegno di bonificarlo e per questo hanno dovuto presentare una fidejussione".

p.erc.