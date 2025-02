Prodotto, comunicazione e moda: ecco il nuovo corso in Design

Nuovo Corso di Laurea Triennale in Design. Alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore Donatella Ferretti, della presidente del Consorzio Universitario Piceno Roberta Faraotti, del segretario generale Vincenzo Pecoraro, del direttore della Scuola di Architettura e Design, Massimo Sargolini e del responsabile del corso in Design Jacopo Mascitti, sono state illustrate le novità del nuovo corso che prenderà il via il prossimo anno accademico 2025/26. Corso di Design che sarà articolato in tre percorsi tematici: prodotto, comunicazione e moda. Il nuovo programma amplierà l’offerta formativa e fornirà una preparazione multidisciplinare e innovativa, maggiormente focalizzata sulle esigenze del territorio. Gli studenti potranno acquisire competenze specifiche in settori chiave dell’industria e della cultura locale. Un elemento di particolare rilievo sarà l’introduzione del curriculum in moda, con un focus sugli accessori (borse, valigie, calzature, gioielli, occhiali, ecc.), e sugli spazi espositivi dedicati alla loro vendita. Il corso potrà accogliere fino a 120 studenti, selezionati tramite test d’ingresso. Nel mese di marzo sono poi previsti due eventi che coinvolgeranno, la città: ‘DesignPOV’ ovvero un ciclo di tre conferenze dedicate ai nuovi profili professionali del corso, e ‘DesignWindows’ che porterà il design nelle vetrine del centro storico colorando con creatività e innovazione gli spazi commerciali di circa 50 negozi. "Si è verificato un incremento di iscritti e ovviamente un aumento della qualità produttiva – ha dichiarato il sindaco Fioravanti – Bisogna interagire con la comunità, ma anche con la parte imprenditoriale per far crescere a 360 gradi la città di Ascoli". Soddisfatta l’assessore Ferretti: "Lavoriamo per un legame stretto su tutto il tessuto sociale" e soddisfatta la presidente del Cup Roberta Faraotti: "Siamo davvero fieri di essere presenti in questa innovazione. Il Piceno può ambire ad essere un territorio di riferimento a livello universitario e i numeri lo stanno dimostrando. Questo è un progetto davvero importante". La parola è poi passata ai rappresentanti dell’Università: "L’attenzione del Comune e del Consorzio – ha sottolineato Sargolini – mi rende fiero. Vuol dire che c’è stato davvero un lavoro di squadra che ha portato al raggiungimento di tutto questo". Valerio Rosa