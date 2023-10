Prodotto simbolo a rischio. La crisi climatica abbatte la produzione di olio:: "Giù dal 50 al 100%"

Se i produttori dell’olio derivante dalla spremitura delle olive di tenera ascolana non ridono certamente anche i produttori di oli derivanti da altre olive non hanno motivo di stare allegri. Secondo un’analisi della Cia Agricoltori Italiani, infatti, la produzione di olio rischia di registrare un calo dal 50 al 100 per cento. È quanto stima la Cia Agricoltori provinciale che parla di una stagione agricola, quella del 2023, come una delle peggiori per il nostro territorio. In particolare per quanto riguarda l’olivo il caldo di maggio e giugno ha determinato un’importante cascola, ovvero caduta a terra, dei frutti di olive che non si sono quindi evoluti in olive mature.

A peggiorare la situazione c’è stato l’attacco della mosca, iniziato a fine luglio, con una perdita di prodotto tra il 40 e il 50 per cento. La Cia Agricoltori punta il dito anche sui cambiamenti climatici, come spiega il presidente provinciale Matteo Carboni: "Gli effetti del clima, oltre agli ingenti danni causati nel settori della cerealicoltura e viticoltura, hanno manifestato i loro effetti negativi anche nell’olivicoltura. Questo a causa degli inverni con temperature sempre più miti seguiti da gelate primaverili tardive – aggiunge il presidente Carboni –. Inoltre quest’anno si sono registrate piogge frequenti ed intense che hanno inciso negativamente sia sulla fioritura e sia sull’impollinazione. Tutto questo seguito da un’estate con temperature molto elevate, oltre i 30 gradi, e grandinate che hanno determinato un ulteriore calo della produzione. A causa di tutto ciò si stima, ad inizio raccolta, un calo rispetto alla scorsa stagione, già caratterizzata da scarsa produzione, di circa il 50% con punte molto vicine al 100%. Quest’anno a causa della scarsa impollinazione e il freddo riscontrato subito dopo Pasqua, registriamo delle scarse quantità di olive. Inoltre le temperature ancora calde di questo periodo provocano una maturazione molto precoce e quindi i frutti cadono a terra – spiega Marino Castelli dell’azienda agricola Sapori di Cupra –. Sicuramente la produzione registra un calo che oscilla dal 50 all’80 per cento, perché dipende anche dalle varietà di olive. Al momento registriamo una buona qualità. Per quanto riguarda i prezzi è ancora presto pronunciarsi, ma sicuramente ci sarà un aumento.

Il 2023 sarà ricordato, probabilmente, come l’anno dei record nei listini degli olii di oliva. Dal rapporto Ismea sulle tendenze e dinamiche dell’olio d’oliva emerge che la scarsa produzione della campagna in corso unitamente alle preoccupazioni per la prossima raccolta iberica hanno fatto sì che nei primi sei mesi dell’anno i listini alla produzione siano schizzati verso l’alto come mai prima d’ora. Il prezzo alla produzione dell’olio Evo per il quale si intende olio extravergine di oliva è cresciuto del 49% in linea, peraltro, con quanto accaduto in Spagna dove, in media, l’extravergine in giugno ha superato i 6 euro al chilo, livello mai raggiunto prima. Superano il 50% gli aumenti dei prezzi in Grecia e Tunisia dove in giugno, al pari della Spagna, i listini medi hanno superato i 6 euro al chilo. L’aumento dei prezzi alla produzione ha avuto ricadute importanti anche sui prezzi al consumo e questo ha depresso gli acquisti, almeno quelli presso i format della distribuzione organizzata. Nei primi sei mesi del 2023, infatti, le vendite in volume sono scese del 12%, nel complesso, con una frenata dell’11% dell’olio Evo mentre sono aumentate le vendite di olio di sansa di oliva, quindi il segmento più economico del settore.

