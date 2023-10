"Produttività, qui i lavoratori più poveri"

"I dipendenti del comparto dell’Ast di Ascoli perderanno in media 150 euro ciascuno con il pagamento della produttività 2021". A dirlo sono i rappresenti sindacali di Usb, Nursind e Nursing Up. "Denunciamo il fatto – dicono Giuliani, Pelosi e Tassi – che nel 2021 hanno sottratto 324.000 euro dalle tasche dei lavoratori. Il cosiddetto prestito di 495.000 euro del 2021 è stato ridotto solo grazie agli aumenti previsti dal nuovo Ccnl. Ma ora non si tratta più di un prestito, ma di una vera e propria ‘rapina’ del salario accessorio. Questo significa che ciascuno perderà in media 150 euro con il pagamento della produttività 2021, e i lavoratori della Ast di Ascoli rimangono i più poveri delle Marche". E sugli incarichi d funzione, Usb, Nursind e Nursing Up dicono: "Diffidiamo l’Ast di Ascoli dall’andare avanti con qualsiasi ulteriore atto riguardante la definizione degli incarichi, fino a quando non sarà raggiunta una decisione in merito da parte del giudice del lavoro".