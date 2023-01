Prof deceduta, i funerali fissati per lunedì

Sono stati fissati per lunedì prossimo alle ore 14,30 nella Chiesa dei Padri Sacramentini, i funerali di Anna Lunerti, ex docente di matematica della scuola media Sacconi di San Benedetto, ma conosciuta e apprezzata per la sua grande passione e dedizione nell’interpretazione del dialetto sambenedettese, che amava promuovere anche nelle scuole. Era stata tra le fondatrici della compagnia teatrale Ribalta Picena, animatrice di Natale al Borgo con paese alto di San Benedetto. Anna era così amata dal pubblico e dalla città che nel 2008 le fu attribuito il Gran Pavese Rossoblù, proprio per la sua sensibilità culturale e la profonda passione alla conservazione e divulgazione del dialetto.

La professoressa Lunerti era rimasta vittima di un caso di mala sanità che l’aveva ridotta su una sedia a rotelle.

La donna aveva 77 anni ed era ospite di una casa di riposo del fermano, dov’è deceduta improvvisamente il 19 gennaio scorso.

Pur avendo difficoltà a deambulare le sue condizioni non erano compromesse,

tanto che della morte imrovvisa dell’amata docente è stata avvertita la Magistratura,

che a sua volta ha disposto

gli accertamenti necessari.