’Profilazione molecolare’. Il convegno sull’oncologia

Un dialogo tra ricerca e clinica, tra chi cura e chi vive la malattia. Venerdì 24 ottobre, al Casale Hotel di Colli del Tronto, la sezione regionale Marche dell’Aiom – Associazione Italiana di Oncologia Medica riunirà specialisti, infermieri, biologi e pazienti per un confronto sul tema della profilazione molecolare dei tumori e sul suo impatto sulle scelte terapeutiche. Il convegno, dal titolo ’Profilazione molecolare e scelte decisionali in oncologia: dalla ricerca all’informazione al paziente’, metterà al centro una rivoluzione nella medicina moderna: le cure non più legate all’organo colpito, ma alle caratteristiche genetiche del tumore. Una trasformazione che porta la ricerca direttamente al letto del paziente e che chiede ai sistemi sanitari di adattarsi per garantire equità e sostenibilità. Durante la giornata si alterneranno momenti di aggiornamento scientifico e spazi di riflessione sul modo di comunicare l’innovazione. Le sessioni dedicate a mammella, colon e polmone si affiancheranno alle nuove linee guida sulle vaccinazioni in oncologia, offrendo un quadro completo delle sfide attuali della disciplina. Non mancherà una tavola rotonda con i direttori generali delle Ast marchigiane, chiamati a confrontarsi sul difficile equilibrio tra innovazione e sostenibilità economica, un nodo cruciale per l’intero sistema sanitario regionale. Accanto alla parte clinica, grande attenzione sarà riservata al punto di vista dei pazienti.