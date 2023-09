"Profonda gratitudine al dottor Silvio Guerriero e al reparto di chirurgia"

Quando la sanità pubblica funziona e una paziente si sente di ringraziare chi l’ha aiutata superare momenti difficili. Il pensiero di A.M., una donna di Fermo operata per un adenocarcinoma al colon, è tutto racchiuso in questa lettera. "Ora che la tempesta è passata, con queste poche righe desidero esprimere la mia sincera e profonda gratitudine al dottor Silvio Guerriero, direttore dell’Uoc della Chirurgia Generale dell’ospedale Murri di Fermo e a tutto il reparto per l’impegno, per la competenza professionale e, soprattutto, per la straordinaria umanità che raramente si riscontra nelle strutture sanitarie pubbliche. Lo scorso giugno, dopo aver ricevuto una diagnosi di adenocarcinoma al colon, sono stata sottoposta a un intervento di rimozione dello stesso presso il reparto di chirurgia generale. Si è trattato di un’operazione complessa e delicata, che sono riuscita a superare grazie all’assoluta competenza e indubbia professionalità del dottor Guerriero e alla piena efficienza dell’intero reparto. Sono stata seguita e assistita - sin dalla prima visita preoperatoria - con grande capacità ed esperienza e, soprattutto, ho potuto beneficiare di un garbato e affatto scontato sostegno umano e di un profondo rispetto per la mia condizione. Tutto ciò ha contribuito fortemente alla mia ripresa fisica, psicologica e morale. Non è facile trovare un personale tanto preparato, premuroso e dedito ai propri pazienti e ho riscontrato quotidianamente un supporto continuo e una completa disponibilità da parte dell’équipe medica a informare, spiegare e rassicurare costantemente me e la mia famiglia sul mio stato di salute. Se avessi la possibilità, ringrazierei personalmente ognuno di loro (in particolare il primario, tutti i medici, il personale infermieristico, gli operatori socio sanitari) poiché singolarmente si sono presi cura di me, sia durante il mio ricovero, sia nel post operatorio, fino a quando le mie condizioni di salute non sono tornate ottimali. In un momento in cui si tende con troppa frequenza a sottolineare quelli che sono gli aspetti negativi della sanità pubblica, desidero sostenere e valorizzare chi, con la propria dedizione e duro lavoro, riesce a riportare a un livello alto la qualità e il prestigio delle professioni sanitarie. Desidero farlo poiché l’ho vissuto sulla mia pelle. Grazie con il cuore".