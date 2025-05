Anche il sindaco di Appignano del Tronto Sara Moreschini, commenta quanto sta accadendo sui tagli alla manutenzione delle strade tra lo sconcerto e l’indignazione.

Sindaco Moreschini, i più allarmati da questa nuova situazione possiamo dire che siano proprio i Comuni, che sono i primi a rendersi conto che aria tira.

"La sicurezza delle strade provinciali è messa a rischio dai tagli drammatici imposti dalla Legge di Bilancio e dal Milleproroghe ai programmi di investimento che erano state assegnate alle Province, a questo si aggiunge che la nostra Provincia sta già subendo un dissesto economico, è chiaro che il quadro è tutt’altro che rassicurante, ma oserei dire drammatico".

Cosa ci dobbiamo aspettare?

"Bella domanda. Che chiudano le strade? Non nego che come sindaci stiamo sperimentando un profondo senso di impotenza"

Perché, che cosa accade nel quotidiano di un piccolo Comune?

"I cittadini chiedono, rivendicano alcune cose, ci segnalano alcuni problemi e non sempre si è in grado di aiutarli. Questi sono tagli fatti sulla pelle della gente, per quanto riguarda la manutenzione stradale avrà serie ripercussioni sulla viabilità e quindi sulla sicurezza dei nostri cittadini, non nascondo la mia preoccupazione".

Per quanto riguarda l’appello rivolto ai Comuni dal presidente della Provincia Loggi?

"Per quanto riguarda la speranza che le amministrazioni possano aiutarlo nella pulizia delle strade, è chiaro che non ci lascia indifferenti, ma i tagli che i Comuni hanno già subito non ci lasciano la possibilità di correre in aiuto, non abbiamo né personale né risorse per il nostro territorio. Se continuano così saremo costretti a tagliare sui servizi, minando equilibri già precari. Sarà difficile piegarci a questa assurda manovra, che colpisce i cittadini".

m.g.l.