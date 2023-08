Profumo dedicato alla Pinacoteca Papetti: "Si chiamerà Idillio"

Sarà presentato il prossimo 10 agosto il primo profumo dedicato alla pinacoteca ascolana. Una chicca, per una struttura museale, che non mancherà, sicuramente, di suscitare curiosità. Il profumo, d’ambiente, è stato realizzato dall’artista marchigiano Filippo Sorcinelli che, nel 2013, ha fondato la casa di profumi d’arte Unum. "Il profumo – dice il direttore dei musei civici, Stefano Papetti – è ispirato al quadro di Pellizza da Volpedo presente in pinacoteca, si chiamerà Idillio verde come il dipinto appunto, ed è a base di incenso e menta. Dopo la presentazione del profumo ci sarà uno spettacolo musicale con un gruppo, che sarà portato da Sorcinelli, che fa canto gregoriano. Il profumo sarà in vendita, sia nei musei, sia in alcune profumerie di Ascoli, sia nei negozi che Sorcinelli ha a Roma e Milano. E’ una bellissima confezione in vetro verde, con scritta in oro del nome, con bastoncini per profumare l’ambiente". Sta intanto andando molto bene la stagione nei musei. Stagione che Papetti ritiene stia procedendo meglio rispetto a quella dello scorso anno, grazie anche alle aperture straordinarie del lunedì e del venerdì sera.

"Sta riscuotendo molto successo, più di quanto io sperassi, l’idea di tenere aperta la pinacoteca anche il lunedì e di abbinarci, dalle 17 alle 19, un evento. E poi, funziona bene anche l’apertura del venerdì sera fino alle 23, della pinacoteca e del Forte Malatesta". Proprio al Forte, fino al 7 gennaio sarà presente la mostra ‘Prospettiva Van Orton’: si tratta della prima personale dedicata alla produzione artistica del duo pop Marco e Stefano Schiavon, in arte Van Orton. Un percorso immersivo che racconta le tappe fondamentali del loro itinerario artistico, la loro poetica, le loro ispirazioni e le tante collaborazioni con nomi illustri dell’industria, del design, della musica, della moda, del cinema e dello sport. L’esposizione è ideata e organizzata dall’associazione culturale ‘Verticale d’arte’ ed è curata da Stefano Papetti, Elisa Mori e Giorgia Berardinelli. "Sono tutti entusiasti di questa mostra e dei gadget. Il 19 e 20 agosto saranno di nuovo ad Ascoli i due fratelli artisti per un incontro".

Lorenza Cappelli