Profumo di basilico Benedizione delle piante, processione e musica: è il giorno di Sant’Emidio

Sarà con il profumo del basilico, che dalle prime luci dell’alba formerà un tappeto verde sul sagrato del Duomo, che gli ascolani si sveglieranno stamattina, nella giornata in cui si festeggia il santo patrono Sant’Emidio. Proprio in piazza Arringo avverrà infatti la tradizionale benedizione delle piantine, ritenute simbolo del patrono: secondo la leggenda infatti, dove morì il santo che protegge dal terremoto, nacque una piantina di basilico. Quella di oggi sarà una giornata che vedrà un susseguirsi di momenti che spazieranno da quelli più prettamente religiosi, fino allo spettacolo pirotecnico in programma all’una, meteo permettendo.

Il calendario di questo 5 agosto prevede: alle 9.30, in piazza Arringo e piazza Simonetti, l’omaggio alle autorità cittadine a cura della banda musicale di Venagrande, alle 10.30, apertura straordinaria del museo diocesano e del palazzo vescovile con orario 1013 e 1519 (ingresso gratuito) e, sotto il loggiato di palazzo Arengo, consegna degli omaggi a tutti i cittadini di nome Emidio e Emidia.

E ancora intorno alle 11, nel complesso di Sant’Ilario a Sant’Emidio alle Grotte, si terrà l’apertura del museo di Sant’Emidio con visite guidate alle catacombe (resterà aperto fino a tarda serata) mentre alle 20, in piazza Arringo, si terrà la tradizionale offerta dei ceri e l’atteso sorteggio dell’ordine di gara della Giostra della Quintana di domani, in programma alle 17 dopoil corteo storico che muoverà alle 15

Ma tornando a oggi, alle 21, in piazza del Popolo, sempre in occasione dei festeggiamenti per Sant’Emidio, ci sarà il concerto del gruppo musicale ‘Marche big band’, mentre alle 22.30, in piazza Arringo, musiche e balli popolari a cura del gruppo musicale ‘I Piceni pizzicati’. Infine allo scoccare della mezzanotte, sempre in piazza Arringo, ci sarà l’estrazione della tradizionale tombola di Sant’Emidio e, all’una, nel lato sud della città, lo spettacolo pirotecnico.

Insomma, un Sant’Emidio come sempre ricchissimo di iniziative, senza dimenticare il programma religioso che invece prevede: alle 5.45, benedizione del basilico sul sagrato della Cattedrale, alle 6, confessioni a piazza Arringo (nei gazebo, lato episcopio), alle 9, messa per la ‘Famiglia degli Emidio’.

Quindi sempre stamattina, ma alle 10, ci sarà messa celebrata a Sant’Emidio alle grotte, alle 11 la solenne pontificale, con benedizione papale, presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona, e infine nel pomeriggio, alle 18, la messa celebrata dal vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri.

Altro classico, alle 19, la processione in onore di Sant’Emidio per le vie del centro (animerà la celebrazione e la processione il coro diocesano diretto da Francesco Fulvi), e alle 20, dal sagrato della Cattedrale, celebrazione della Parola, presieduta dal vescovo Palmieri per la benedizione dei Sestieri della Quintana. Ultimo appuntamento, dalle 20 alle 24, con il pellegrinaggio dei fedeli in cattedrale per la venerazione di Sant’ Emidio. Le messe di oggi in Duomo saranno celebrate a partire dall’alba e fino alla sera. Ecco gli orari delle celebrazioni: ore 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 18.

Lorenza Cappelli