Progettare le aree interne. Giovani in arrivo da tutto il mondo

Provengono da tutto il mondo i giovani che dal 7 al 13 settembre stanno animando il centro storico e le frazioni di Montalto delle Marche, in occasione di una importante masterclass internazionale che si svolge nella Città di Sisto V dal titolo: ‘Progettare la rigenerazione nelle aree interne: design dei servizi e strategie collaborative’.

Si tratta di un laboratorio sulla rigenerazione urbana, proprio in un luogo in cui è in corso un’importante rinnovamento, grazie al progetto PNRR ‘Metroborgo MontaltoLab’. Il Comune è, infatti, impegnato in azioni di riqualificazione urbana, culturale, sociale ed economica che, oltre alla valorizzazione del patrimonio materiale, punta a diventare anche luogo di incontro, scambio di saperi e buone pratiche per studiosi e studenti.

La masterclass è, quindi, perfettamente coerente con gli obiettivi di ‘Metroborgo MontaltoLab’ che riesce a coniugare iniziative di rilievo internazionale e piccole realtà dell’entroterra, come Montalto.

Il progetto è guidato da Poliarte, Accademia di Belle Arti e Design di Ancona (capofila), l’Università di Urbino, l’Accademia di Belle Arti di Urbino, il Conservatorio di Pesaro e il Conservatorio di Fermo e si avvale della collaborazione del Comune.