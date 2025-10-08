Progetti Caselli e dei Lauri, via ai bandi per le scuole

Scuola ‘Caselli’ e scuola dei Lauri, i progetti per le iniziative che il comune intende realizzare nei due plessi sono pronti e quindi a breve verrà avviata la gara per affidare i lavori. Si tratta di due interventi piuttosto differenti, che però mirano a riqualificare e rilanciare due importanti presidi educativi della città: nello specifico, quello di via Moretti e quello del quartiere Santa Lucia.

Per quanto riguarda la scuola a nord dell’Albula, il progetto prevede il trasferimento, con conseguente ampliamento, dei locali mensa al piano interrato. Contestualmente verrebbe anche rifatto il giardino. I lavori alla mensa sono già stati parzialmente fatti, mentre la parte restante è stata da poco progettata. A lavori finiti si valuterà se avviare un percorso partecipativo con la cittadinanza per spostare la scuola dell’infanzia e la sezione primavera di via Puglia nell’edificio della ‘Caselli’.

Per quanto riguarda la scuola dei Lauri, invece, si tratta di trasformarla in un centro per anziani fragili. Anche in questo caso gli elaborati, frutto di una proposta ammessa a finanziamento Pnrr per un importo pari a 2.460.000 euro, sono stati recentemente completati. A tal proposito va ricordato come il destinatario originale dei fondi fosse il comune di Montalto, che però rinunciò alle somme, e dato che i fondi erano comunque già stati assegnati all’Ambito 21, questi passarono al comune di San Benedetto, che comunicava la propria disponibilità di immobili liberi: in particolare quello di Santa Lucia, una struttura costruita nel 1930 come istituto scolastico di campagna, con aule al piano terra ed alloggio dell’insegnante al primo piano, nonché un ampio giardino circostante il fabbricato.

L’edificio è stato destinato a scuola sino al 2023, quando le aule sono state riunite nella vicina scuola del quartiere Ragnola, pertanto i locali sono in buone condizioni e utilizzabili con limitati interventi edilizi. Inoltre l’edificio di proprietà comunale, nel 2014, è stato dichiarato di interesse storico-artistico. Attualmente il bene e l’area di pertinenza sono collocati in zona residenziale di completamento, e pertanto risulta compatibile con le funzioni da inserirvi. Al comune ora spetta appaltare l’intervento nel più breve tempo possibile, considerando che la scadenza per la rendicontazione delle risorse Pnrr è stata fissata a marzo 2026.

Per quanto riguarda la terza età, peraltro, l’amministrazione ha intenzione di rimettere in sesto il Centro ‘Primavera’: la sede di via Piemonte otterrà migliorie dal punto di vista della vulnerabilità sismica, strutturale e impiantistica. Operazioni distinte che assorbiranno somme ingenti, per un importo vicino ai 3 milioni di euro. Attualmente però, le iniziative del centro non sono ancora state inserite nel piano triennale dei lavori pubblici.

Giuseppe Di Marco