Riportare alla luce della storicità del luogo un’antica fonte e nello stesso tempo recuperare spazi da mettere in sicurezza e rendere fruibili. Questa è sempre stata una delle componenti che muove l’amministrazione comunale di Altidona, che negli ultimi giorni ha avviato l’opera di recupero e riqualificazione territoriale del versante nord del centro storico del paese. Nello specifico, i lavori prevedono il riordino e ripristino del verde dell’area consistenti in operazioni quali: andanatura, potatura, rimozione di piante secche, così come operazioni di messa in sicurezza dell’area, con il posizionamento di reti, palificate, apposizione di biostuoie, sentieristica tagliafuoco e altre tipologie di interventi complementari alla realizzazione della riqualificazione. L’opera, prevede anche il prezioso recupero e valorizzazione della storica fonte cittadina denominata la ‘Fonte dei giudei’. L’importo previsto per la realizzazione dell’opera è pari 220 mila euro, finanziato dalla Regione Marche tramite adesione a specifico bando.