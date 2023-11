Progetti per 16 milioni di euro . Circa 6,5 andranno alla scuola

Ci sono voluti alcuni anni per progettare la ristrutturazione di Cupra Marittima, ma adesso le opere più importanti e significative del paese potranno tornare a splendere. Nel programma triennale delle opere pubbliche figurano la realizzazione di progetti per 16 milioni di euro e di questi 6,5 andranno per la scuola. Circa 300 mila euro saranno spesi per nuovi asfalti, in parte finanziati con fondi regionali e in parte con fondi di bilancio comunale, mentre 150 mila andranno per la manutenzione dei loculi nel cimitero. Per quanto riguarda il consolidamento del Colle Sant’Andrea, il progetto definitivo è in via di approvazione e prevede una spesa di oltre 4,5 milioni, i fondi, però, sono da intercettare. Finanziamento ottenuto e progetto terminato per la messa in sicurezza e restauro della Scalinata storica di piazza della Libertà, per un totale di 1 milione e 240 mila euro, il cantiere, come afferma il sindaco Alessio Piersimoni, aprirà a primavera. Quasi un milione previsto per la rigenerazione dell’impianto sportivo e il nuovo Palasport, il cui progetto è pronto ed in attesa di finanziamento. Aperto, invece, il cantiere per il nuovo Asilo nido, 900 mila euro, finanziato ed a giorni la posa della prima pietra. Per la riparazione dei danni al cimitero monumentale sono previsti 794 mila euro, lavori il prossimo anno, altri 250 mila euro sono disponibili per l’adeguamento normativo della casa di riposo "Ciccarelli". Di interesse i 700 mila euro, di cui 500 mila della Regione, per il primo stralcio di messa in sicurezza delle mura di cinta di Marano ed i 900 mila euro, finanziati anche questi, per il parcheggio e la vasca di laminazione a servizio del vecchio incasato. Progettazioni e lavori che hanno richiesto e continueranno a richiedere un grande impegno tecnico e politico.

Marcello Iezzi