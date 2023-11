Progetti Pnrr, tre anni di contratto:: "Ecco il bando per l’assunzione"

Buone notizie sul fronte lavorativo arrivano dal comune di Cupra Marittima che si accinge ad eseguire due assunzioni, una nell’ufficio tecnico e l’altra in quello della polizia locale. Nell’ultima riunione la Giunta ha deciso di assumere, per tre anni, una figura da inserire nell’ufficio tecnico per seguire esclusivamente i bandi e i progetti del Pnrr. "Lo Stato ci da la possibilità, attingendo dai fondi ottenuti dal Pnrr di alcune opere finanziate, di assumere a tempo determinato una persona che si occupi di tutto il settore, dall’inserimento dati alla rendicontazione, ai contatti col Ministero – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Noi abbiamo tre progetti importanti che ci sono stati finanziati, come la scalinata storica, la costruzione del nuovo asilo nido a nord di Cupra e la sistemazione di via delle Cupe per la laminazione delle acque piovane e la realizzazione del parcheggio ad uso del Borgo di Marano. Ecco da questi fondi tratterremo una cifra che servirà all’assunzione, per tre anni, di un professionista per far sì di non gravare sui nostri tecnici dipendenti, che hanno sempre un’elevata mole di lavoro". Per raggiungere questo traguardo il Comune ha aperto un bando pubblico per individuare la persona più adatta a svolgere tali mansioni.

Sul versante della sicurezza, invece, l’Amministrazione comunale ha deciso di stabilizzare, con un part time verticale, per la durata di sei mesi, un agente di polizia locale. "La legge prevede che entro dicembre l’Amministrazione comunale può stabilizzare un vigile che ha già svolto almeno tre anni di servizio nel nostro Comune – aggiunge il sindaco Alessio Piersimoni – L’agente sarà operativo per sei mesi annui e in questo modo siamo certi di non lasciare l’Ufficio di polizia municipale sguarnito nei mesi estivi, tenendo presente che il prossimo anno a Cupra avremo dei pensionamenti".

Marcello Iezzi