"Progetti spariti dal Pnrr" Fede: milioni tolti al Piceno

"È proprio il caso di dire evviva la filiera Marche-Governo. Dal Pnrr sono stati stralciati 16 miliardi di opere e anche le Marche pagheranno a caro prezzo il tradimento di questo governo Meloni e della giunta Acquaroli che si riempie la bocca di ‘modello Marche’ e ‘filiera’ col governo nazionale ma poi non è in grado di tutelare gli interessi della propria Regione". E’ particolarmente severo il giudizio dell’onorevole Giorgio Fede (M5S) nel presentare un elenco esemplificativo delle opere marchigiane definanziate. Per quanto riguarda Ascoli e San Benedetto, Fede riferisce che sono stati tolti 16,5 milioni di euro per il polo scientifico tecnologico e culturale del complesso di Sant’Angelo Magno (ala nord), 2.440.000 euro per l’ex stadio Ballarin, 880.000 euro per il ponte dell’Albula. Per quanto riguarda Fermo, sono stati tolti 1.255.063 euro per l’ex mercato coperto – II stralcio, 900.000 euro per il dissesto idrogeologico della bretella di via Tornabuoni e 632.125 euro per l’ex mercato coperto di piazzale Carducci "Le opere citate sono solo esemplificative e non complete, purtroppo – commenta amaramente Fede – L’elenco sarebbe molto più vasto e trovo grave che nessuno, dalla Regione, si sia preso la premura di farlo sapere ai propri cittadini. Premura che invece hanno nell’intestarsi, nel corso di eventi pubblici, il prolungamento della rete Ten-T (con 5 miliardi di euro stanziati) o la continuità territoriale con voli di collegamento ai principali hub di Roma, Napoli e Milano (emendamento a firma Lupo, Coltorti e Fede alla legge di bilancio dicembre 2021). Tutte novità introdotte non certo dalla Regione a guida Acquaroli che, anzi, ha rallentato notevolmente l’avvio dei voli di continuità ma solo e unicamente grazie al lavoro della commissione lavori pubblici del Senato della precedente legislatura. Ora – prosegue l’esponente del M5S – ci auguriamo solo che il Governo della Meloni sia già prontocon soluzioni alternative per realizzare le opere saltate e che la giunta Acquaroli si risvegli dalla favola che crede di vivere e smetta di fidarsi delle facili promesse".

Pronta la replica dei senatori di Fratelli d’Italia Guido Castelli e Elena Leonardi: "Dispiace che il collega del M5S Giorgio Fede si sia lanciato in un attacco scomposto e privo di fondamento rispetto alle opere del Pnrr per le Marche. La verità è che, grazie all’ottimo lavoro del Governo e, in particolare, del ministro Fitto, l’Italia potrà contare sui 35 miliardi della terza e quarta rata del Pnrr. Proprio perché il modello Marche, contrariamente a quanto affermato dal senatore del M5S, esiste e la filiera che va dal presidente Acquaroli all’esecutivo, passando per gli amministratori locali, è robusta e oliata, siamo certi che l’impegno che è stato assunto per le opere nella nostra regione sarà rispettato. Riteniamo che tutto il resto faccia parte di una ricostruzione allarmistica, finalizzato a cercare di aprire crepe su un fronte che non ne ha alcuna".