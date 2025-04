Progetto di riqualificazione, ok per il ‘Sabatino D’Angelo’

Sport e ambienti ricreativi sono al centro delle più recenti iniziative da parte dell’amministrazione comunale. Da una parte la giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione previsti per l’accesso agli impianti sportivi di via Val Cuvia. Si tratta, nello specifico, della strada di accesso al complesso polisportivo ‘Sabatino D’Angelo’ del quartiere Agraria, che verrà sistemata con una spesa stimata di circa 39mila euro.

Dall’altro lato è stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a favore delle famiglie residenti a San Benedetto, per l’iscrizione dei figli ai centri ricreativi estivi accreditati per l’anno 2025. Per quanto riguarda l’impianto nella zona sud della città, infatti, il tratto di strada d’accesso presenta diverse criticità, fra cui fondo irregolare, presenza di avvallamenti, nonché la mancanza di regimentazione delle acque piovane nell’ultima porzione che va dal campo da calcio all’ingresso carrabile del centro. Situazione per la quale il fondo stradale, come spiegano gli uffici, va verso un progressivo degrado.

Importante anche la novità che attiene ai centri estivi. Possono fare domanda famiglie residenti che abbiano figli dai 3 ai 17 anni a cui intendono far frequentare uno dei centri riconosciuti dal comune e che abbiano un Isee pari o inferiore a 17mila euro. Sono previsti contributi che vanno dai 40 agli 80 euro a settimana in base alle varie fasce di reddito, fino a un massimo di cinque settimane. Ciascun ente gestore dei centri accreditati garantirà l’assistenza per i minori diversamente abili, fatta salva la possibilità di richiedere un supporto educativo al comune per i casi valutati come particolarmente complessi dagli organismi preposti.

Le famiglie con figli disabili avranno l’occasione di usufruire sia dell’assistenza che del contributo. Anche per quest’anno è confermato il contributo massimo ai bambini con disabilità, in affido e a quelli provenienti dalle zone di guerra dell’Ucraina. La scadenza è fissata a venerdì 23 maggio: avviso e modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della dichiarazione di iscrizione a uno dei centri estivi per il 2025.

Va sottolineato che il contributo sarà erogato nella forma di rimborso del costo della retta direttamente dal Comune al gestore del centro ricreativo, che è un servizio fondamentale sia per il supporto ai genitori impegnati in attività lavorative sia per la promozione del benessere psico-fisico e relazionale dei minori. Esso è strutturato secondo una logica differente da quella scolastica, basata sull’esperienza ludica, con il valore aggiunto di promuovere il sano sviluppo delle capacità relazionali tra pari e con gli adulti, in un ambiente con regole ben definite.

Giuseppe Di Marco