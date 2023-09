Progetto Erasmus, stage all’estero per tredici studenti

L’Istituto Tecnico Economico ‘Mattei’ di Amandola partecipa anche quest’anno al progetto ‘Erasmus+’: in totale sono 13 gli studenti tra il quarto e il quinto anno risultati vincitori della borsa di mobilità. Il progetto è promosso dalla ‘Bottega del Terzo Settore’ di Ascoli Piceno in collaborazione con la Cooperativa ‘Uniser’ di Bologna, che supporta un gruppo di scuole e centri di formazione nel loro processo di internazionalizzazione e nell’organizzazione di esperienze di mobilità formativa. Nel periodo tra settembre e novembre i ragazzi del ‘Mattei’ svolgeranno all’estero uno stage formativo in azienda della durata di 32 giorni, che verrà riconosciuto nell’ambito dei Pcto. Gli studenti saranno ospitati in diverse città europee: Coimbra in Portogallo (8 settembre - 9 ottobre); Praga in Repubblica Ceca (4 ottobre - 4 novembre) e Siviglia in Spagna (7 ottobre - 7 novembre). Il progetto, seguito dalle insegnanti Maeli Vitturi per quanto riguarda le mobilità e Roberta Giacomozzi per quanto riguarda i Pcto, ha già rappresentato un’occasione di crescita personale e professionale per i partecipanti dello scorso anno. Per questo motivi l’Ite di Amandola, si sta impegnando per offrire agli studenti l’occasione di nuove mobilità, in modo che possano migliorare la conoscenza delle lingue al di fuori del contesto scolastico, stringere nuove amicizie, approcciarsi con culture diverse, sperimentare il concetto di identità europea e di cittadinanza attiva, e rafforzare le competenze professionali nell’ambito del lavoro in azienda.

a .c.