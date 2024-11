Progetto Iacom. Si alza il sipario

Oggi, con inizio alle 9,30, al teatro Mercantini di Ripatransone sarà presentato un importante progetto di rete, con finalità turistiche, denominato Iacom (idee accessibili in comune). Si tratta di un progetto nato per sensibilizzare sul mondo dell’accessibilità come strumento di narrazione per vivere e valorizzare i luoghi dei dieci comuni che aderiscono al progetto. Unitamente ad Ascoli Piceno, fanno della rete: Carassai, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monterubbiano, Ripatransone, San Benedetto. L’iniziativa di M.I.M. comunicazione &Pr di Maria Ida Maroni è parte integrante di un progetto più ampio nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale finanziato dal Gal Piceno della Regione Marche. Interverranno: Andrea Maria Antonini (assessore regionale), Luciano Agostini (presidente Gal Piceno), Fabiana Pellegrino (fondatrice Comete Impresa Sociale), Roberto Bazzano (presidente Bandiera Lilla), Sindaci e Delegati dei Comuni in rete.