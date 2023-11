Progetto ’Il Green in spiaggia’. Gli stabilimenti premiati

Gli stabilimenti balneari 45.Com (Luca Trappini), Monello (Marco De Vecchis), Stella, Croisette (Agostino Giordani), La Conchiglia (Leonardo Rossi) e Golden Beach (Stefano Capriotti), hanno ricevuto le certificazioni ambientali ’Il Green in Spiaggia’ in comune, nell’ambito del Progetto EcoRiviera, che nel 2021 aveva già coinvolto i ristoranti e nel 2022 i bar, con la finalità primaria della riduzione degli impatti negativi sull’ambiente e dell’incremento dei benefit di natura socio-economica. Promosso dal Rotary Club di San Benedetto e dal Circolo ’Lu Cucale’ di Legambiente, con il patrocinio del Comune di San Benedetto, ha coinvolto anche il Rotaract e la PicenAmbiente. In apertura, il vicesindaco Tonino Capriotti ha lodato le concessioni balneari che hanno ottenuto il riconoscimento: "testimonianze virtuose di cui sono personalmente orgoglioso". Nel suo intervento il presidente del Rotary Club di San Benedetto, Giuseppe Formentini ha ringraziato Legambiente, i soci del Rotary Club e quelli del Rotaract, che si sono messi a disposizione della causa per effettuare verifiche e sopralluoghi negli stabilimenti: "Siamo riusciti a coinvolgere anche PicenAmbiente, per rafforzare il messaggio virtuoso che vogliamo raggiungere, verso un livello di eccellenza, dal punto di vista ambientale, per il nostro territorio" ha detto. Soddisfazione è stata espressa dal presidente de Lu Cucale, di Legambiente, Sisto Bruni: "Non ci limitiamo a verificare le modalità di conferimento dei rifiuti, ma anche tante altre situazioni, come il risparmio dell’acqua, fonti di approvvigionamento energetico e pulizia delle spiagge, caratteristiche fondamentali per strutture che accolgono migliaia di persone". Il Governatore del Distretto 2090 del R.C. Gesualdo Angelico, ha definito motivo di orgoglio il percorso virtuoso che ha portato al riconoscimento ambientale: "È importante la sinergia tra figure e istituzioni, questo genere di iniziative rappresentano un segnale per educare e dare un esempio da seguire, per dare ai nostri figli un ambiente migliore". Coinvolto attivamente il Rotaract di San Benedetto, rappresentato dalla presidente Martina Gasparrini. Il presidente della PicenAmbiente, Rolando Rosetti ha consegnato alle realtà certificate i nuovi contenitori per rifiuti ’Herobox’.

Stefania Mezzina