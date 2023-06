Progetto Life, le tartarughe trovano casa alla Sentina

La testuggine palustre europea (Emys Orbicularis) della Riserva Sentina sarà attentamente monitorata nell’ambito del progetto Life finanziato dall’Unione Europea e coordinato dal Wwf. Il progetto ha diversi obiettivi, tra cui il ripristino di habitat favorevoli, il monitoraggio e il ripopolamento della specie, la sensibilizzazione degli utenti e dei fruitori delle aree protette, nonché l’eradicazione delle tartarughe aliene invasive, come quelle del genere Trachemys. All’interno della Riserva Naturale Sentina sono infatti stati rilevati esemplari di specie aliene di tartarughe la cui presenza è una minaccia per la conservazione delle specie indigene e dell’ecosistema dell’area in generale: a questo proposito si sottolinea che il rilascio in ambiente naturale di esemplari di animali – tartarughe ma non solo – tenuti in casa o provenienti da altre zone è vietato e costituisce un potenziale pericolo per la Riserva. La Riserva ha già avviato le azioni di monitoraggio della testuggine palustre europea, già reintrodotta diversi anni fa grazie al progetto Life che ha permesso il ripristino delle zone umide.