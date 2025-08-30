Progetto Marche, ecco la lista a sostegno di Ricci

Non può passare inosservata, la formazione che Progetto Marche Vive ha deciso di schierare nel Piceno a sostegno del proprio candidato alla presidenza della regione Marche, Matteo Ricci. Nella provincia di Ascoli, infatti, l’eurodeputato dovrà fare affidamento su Ida Romani, Flavio Ottalevi, Mario Maresca e Luciana Barlocci, già consigliera del gruppo misto di minoranza che, per la sorpresa di molti, ha deciso di scendere in campo nella sfida per Palazzo Raffaello, in un periodo di forte crisi all’interno del comune sambenedettese.

Nel poker di Progetto Marche Vive c’è poi Maresca, già dg del ‘Mazzoni’ e con un passato al vertice di importanti aziende del Paese: notoriamente un sostenitore dell’ospedale unico, il manager avversa la decisione del governo di destra di accantonare l’idea del nosocomio di vallata prima di aver ascoltato il parere dei sindaci.

Gli invisibili, l’inclusione e le politiche sociali sono decisamente il campo di Ida Romani, che in quanto caregiver ha spiegato di conoscere approfonditamente il mondo della disabilità. Quindi, il dottor Ottalevi – medico nucleare – ha riportato il discorso nell’ambito della sanità, mettendo in chiaro che l’inveterato problema delle liste d’attesa debba essere risolto attraverso l’assunzione di personale, attualmente carente nelle strutture del territorio.

"Quel che manca, nelle Marche – ha concluso Michele Caporossi, ex direttore dell’azienda ospedaliera universitaria di Ancona e ideatore di Progetto Marche Vive – è una visione".

Giuseppe Di Marco