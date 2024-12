Progetto 'Nondasoli!' ad Ascoli: prevenzione truffe per anziani nelle aree montane

Si è riunito ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’esame del progetto, denominato ’Nondasoli!’, presentato dal Comune di Ascoli per la realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane.

Innovativa è la previsione di raggiungere, in collaborazione con il Servizio regionale Marche del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, anche gli anziani che risiedono – spesso da soli – nelle frazioni montane e nelle case sparse e che sono per questo più difficilmente monitorabili e raggiungibili e quindi meno tutelabili con i normali strumenti di controllo.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati.

La Questura di Ascoli ha intanto predisposto un vademecum per contrastare i tentativi di truffa. Quando si effettuano acquisti, soprattutto di valore elevato, è importante affidarsi a negozi e commercianti affidabili, utilizzando metodi di pagamento sicuri come carte di credito o bancomat. Se qualcosa appare sospetto, è opportuno interrompere l’operazione e cercare aiuto.

Per investimenti finanziari, è bene consultare sempre un esperto e bisogna diffidare dai venditori che propongono incontri in luoghi isolati. Navigare in sicurezza su internet è fondamentale. E’ buona norma utilizzare password complesse e cambiale regolarmente; non aprire email da mittenti sconosciuti e verificare sempre l’affidabilità dei siti web che si visitano. Non bisogna lasciarsi ingannare da promesse di vincite facili o improvvisi lasciti.

Le truffe viaggiano spesso via telefono. Diffidare da soggetti che si spacciano per un appartenente alle forze dell’ordine o un avvocato e chiede denaro per un incidente stradale di un parente: in questo caso bisogna interrompere immediatamente la chiamata, contattando il numero di emergenza 112. Importante è non aprire la porta a nessuno, avvisando un vicino o un parente.

Ci sono anche le truffe in condominio. Se qualcuno avvisa di una fuga di gas o un problema elettrico e chiede di raccogliere oggetti di valore, è consigliato di verificare la situazione con i vicini o l’amministratore di condominio e controllare se ci sono veicoli dei vigili del fuoco o delle forze dell’ordine nelle vicinanze.

I truffatori possono essere molto convincenti e conoscere i dati personali della vittima che hanno scelto. Se si hanno dubbi, è fondamentale contattare sempre il 112.