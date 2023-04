’Progetto Paese’ per Ripatransone: "Il nostro programma per cambiare"

Oggi pubblichiamo il programma elettorale della lista ’Progetto Paese’, candidato sindaco Roberta Capocasa. "Il nostro programma è dedicato ai cittadini cui negli ultimi anni è stata riferita una narrazione diversa dalle reali condizioni del paese. Punto focale è la semplificazione dei rapporti tra cittadini e un’amministrazione attenta all’ascolto, alla partecipazione attraverso tavoli di lavoro, consigli comunali aperti, digitalizzazione dei servizi, da non considerare ostacolo per gli anziani che saranno assistiti nelle loro richieste. Ripatransone ha due anime culturali: quella del centro storico con i suoi tesori artistici e quella del territorio con pregiati prodotti vitivinicoli ed enogastronomici. Tale patrimonio va potenziato e sviluppato poiché diventi occasione di lavoro ed espressione di accoglienza turistica. Poi manutenzione delle strade con interventi strutturali per una viabilità più sicura, decoro dei centri abitati e aree verdi. La riqualificazione riguarderà, tra l’altro, l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio del Comune con la costruzione di un ascensore esterno; la realizzazione di un parcheggio in una zona vicina al centro storico carente di posti-auto. Nel programma è previsto l’aggiornamento del piano regolatore del civico cimitero, la collaborazione con le associazioni, le politiche sociali dedicate alle famiglie con difficoltà, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, collaborazione con la scuola e con la Ast Ap per una sanità più vicina al territorio, sicurezza, protezione civile, ecosostenibilità. Infine, un servizio di supporto per la ricerca e gestione dei contributi accessibili presso la Regione Marche e del Pnrr alle attività produttive a cui la scelta di non entrare nel Cratere ha fatto perdere esenzioni ed agevolazioni". Marcello Iezzi