Programma triennale: 8 milioni per le opere

Nel programma triennale delle opere pubbliche del comune di Grottammare, sono previsti interventi per oltre 8 milioni di euro. Tra le opere già finanziate figurano la ristrutturazione dell’edificio della Fondazione Costante Maria per un importo di 1.725.000 euro; la riparazione dell’autorimessa (170.000 euro); la manutenzione delle scogliere a sud della foce del Tesino (182.000 euro); il progetto housing pnrr (176.000 euro), la bretella di collegamento fra il casello dell’A14 e la Valtesino (500.00 euro) la sistemazione dell’immobile comunale di via Crucioli per il poliambulatorio dell’Ast (176.500 euro).

"Stiamo procedendo velocemente con le opere già finanziate con fondi pnrr e altri fondi ministeriali e reginali – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – Dobbiamo rispettare i tempi previsti dalla normativa, quindi si va di corsa. Siamo alla ricerca di nuovi finanziamenti e stiamo partecipando a tutti i bandi che escono per realizzare le opere pianificate, anche se ancora non inserite nel programma delle opere pubbliche. Ci concentreremo molto sull’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare".