Project manager per Sideralba spa

Sideralba spa, azienda siderurgica attiva nel panorama italiano e internazionale, appartenente al Gruppo Rapullino, produce e commercializza coils, tubi, nastri, lamiere da coils, ricerca un profilo di project manager per guidare e realizzare un nuovo ed importante progetto di investimento a San Benedetto del Tronto. Il progetto in questione è quello relativo all’area Brancadoro ossia i terreni appena acquistati dalla Sideralba spa e confinanti con lo stadio Riviera delle Palme. La persona che andrà a ricoprire questo ruolo avrà le seguenti responsabilità: pianificare e gestire l’intero progetto, dalla fase di progettazione alla realizzazione; collaborare con le altre funzioni dell’azienda, come l’ingegneria, la finanza e la logistica, per garantire la sinergia tra i diversi reparti; monitorare e controllare i costi del progetto, assicurandosi che rimangano all’interno del budget previsto; comunicare regolarmente lo stato di avanzamento del progetto alla direzione dell’azienda e ai partner coinvolti. Sono richiesti il diploma di maturità o preferibilmente laurea, esperienza pregressa di almeno 3 anni nella gestione di progetti, eccellente conoscenza degli strumenti di project management, come MS Project. Completano il profilo elevate abilità organizzative e problem solving, eccellenti doti comunicative, leadership, attenzione ai dettagli e capacità di gestione delle complessità.

Condizioni contrattuali ed economiche saranno commisurate all’esperienza pregressa. La sede di lavoro sarà a San Benedetto. Per potersi candidare a ricoprire questa posizione è possibile compilare il modulo disponibile sul sito dell’azienda (sideralba.it) accedendo a link ’Lavora con noi’ e inviare il proprio curriculum vitae.