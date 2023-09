"Prolungamento della scogliera, non molliamo"

I tecnici della Regione Marche hanno bocciato la richiesta di prolungamento della scogliera-pennello sul versante sud della foce del torrente Tesino, presentata dall’amministrazione comunale di Grottammare. I politici, però, non si arrendono. Dopo il nostro articolo dei giorni scorsi, l’assessore regionale Stefano Aguzzi ha contattato l’ex sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, che si era già occupato del caso. "L’assessore Aguzzi mi ha autorizzato a comunicare al vostro giornale, che nei primi giorni di ottobre si recherà a Grottammare unitamente ai tecnici dell’Ufficio competente per valutare la situazione – ha affermato Piunti – In quell’occasione sarò presente anche io con qualche altro esponente politico". Ora che il pennello in questione vi sia stato in passato, o che non vi sia mai stato come ritiene l’Ufficio tecnico regionale nella risposta, ha poca importanza. Conta, invece, la necessità di realizzarlo, perché la spiaggia a sud del Tesino non è più in grado di sostenere le centinaia di tonnellate di sassi che il Comune non sa più come gestire e che danneggia le attività balneari.