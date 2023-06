Promindustria spa cerca barista, camerieri e cuoco

Promindustria spa di Fermo, società delegata dall’istituto tutela produttori italiani ricerca aiuto cuocoa per preparazione antipasti, secondi (arrosto di carne e pesce) pulizia pesce, impiattamento, pulizia cucina, con esperienza di almeno un anno. Ricerca anche cuoco antipastiere per preparazione stuzzicherie e tapas. Entrambi devono avere un’età tra i 19 e i 50 anni, automuniti. Propone contratti a tempo determinato e pieno. Ricerca ancora baristacamerierea per preparazione cocktail, pulizia sala e accoglienza clienti, età tra i 19 e i 40 anni, automunito, con una proposta sempre a tempo determinato e pieno. Ancora, ricerca cameriere per preparazione colazioni, pulizia sala, accoglienza clienti, preparazione antipasti, servizio al tavolo, con età tra i 19 e i 50 anni, automunito. Per tutte queste posizioni è possibile inviare il proprio curriculum vitae a [email protected] Il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo.