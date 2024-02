Promozione, caccia agli specialisti

Il comune di Monteprandone punta sempre di più sul turismo attraverso la promozione e la valorizzazione del paese e dei suoi gioielli. La giunta ha deciso di dare seguito alla positiva esperienza dell’anno scorso, avvalendosi del servizio di una ditta specializzata, per attività di informazione, accoglienza e promozione turistica, mettendo a disposizione 49.500 euro come base di gara. L’amministrazione ha disposto un avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse di operatori qualificati che in seguito saranno inviati alla gara d’appalto. La durata del servizio è di 2 anni, ripetibili per 2 anni. I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno inviare la domanda su apposita scheda disponibile sul sito del comune. Le domande di partecipazione devono pervenire mediante P.E.C. a comune.monteprandone@emarche.it, entro le 13 di giovedì 8 febbraio.