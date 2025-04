Promozione, continua la grande festa per la Samb

Proseguono senza sosta i festeggiamenti per la promozione della Samb in Serie C, e l’altra mattina le celebrazioni hanno fatto tappa in un luogo simbolico della città: il porto. È qui che la Lory Pesca della famiglia Marinangeli ha aperto le porte per accogliere una delegazione rossoblù guidata dal presidente Vittorio Massi, accompagnato dal vicepresidente Fausto Massi, dall’allenatore Ottavio Palladini, dal capitano Umberto Eusepi, dal team manager Giuseppe Marzetti e dal dirigente Pierluigi Traini.

All’evento hanno partecipato numerosi tifosi, accorsi per salutare i protagonisti della promozione e stringersi attorno alla squadra in un clima di festa e orgoglio. Il presidente Massi ha portato con sé alcune magliette celebrative della promozione che hanno riscosso grande entusiasmo. A rendere ancora più speciale la mattinata, anche la presenza di due figure storiche del club, come Maurizio Simonato e Gregorio Basilico, vere icone per i supporter rossoblù. Accanto a loro anche Peppe Pallesca, storico capo della tifoseria organizzata.

Durante l’incontro, Lorenzo Marinangeli ha espresso il proprio entusiasmo con parole cariche di speranza: "Questa Samb, con questa società, può arrivare dappertutto, non bisogna porsi limiti. Questa società è una nave che è capace di navigare in qualsiasi mare". La mattinata si è conclusa con una visita all’Istituto Santa Gemma.