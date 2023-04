Promozione della Ciù Ciù Volley in serie C, il Comune: "Siamo orgogliosi di voi"

Il Comune di Offida nei giorni scorsi ha tributato alle atlete delle Ciù Ciù Volley un riconoscimento istituzionale per congratularsi per la meritatissima promozione in serie C. Un risultato che rende fieri e soddisfatti tutti. "Un risultato importante – ha commentato il sindaco Luigi Massa – che racconta un gran bel gruppo, uno staff tecnico di prim’ordine, una società che con la presidente Paola Benigni, passo dopo passo, concretezza e spirito di gruppo ha saputo costruire un bell’ambiente. Bravissime a tutte le atlete, Offida è orgogliosa di voi!".