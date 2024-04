Promozione digitale, un fondo da 45mila euro

La promozione del territorio viaggia anche attraverso nuovi sistemi multimediali. Il piccolo e suggestivo borgo di Montefalcone Appennino, ha recentemente ottenuto un finanziamento speciale del valore di 45.000 euro per la creazione di un nuovissimo progetto di promozione digitale, realizzata grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione, le associazioni Marca Fermana, Pro Loco 2000, Inside Marche Live (Tour Operator delle Marche e infine Agm (Associazione di Promozione Sociale), che realizzeranno diversi contenuti multimediali immersivi, come ad esempio contenuti che potranno essere gustati attraverso sistemi di realtà aumentata come visori AR/VR, foto e video.

Ma questo è solo un primo passaggio, il progetto prevede anche lo sviluppo di una vetrina digitale interattiva con varie sezioni rivolte a turisti e imprese in lingua italiane e inglese. "Questo progetto – sostiene il sindaco Giorgio Grifonelli – sarà utile a incrementare il numero di visitatori e soprattutto la permanenza dei visitatori sul territorio, ciò grazie anche alla valorizzazione del patrimonio culturale. Questo porterà sviluppo economico per le imprese locali direttamente o indirettamente legate al turismo. Una maggiore inclusione e accessibilità alle persone con disabilità nella cultura e turismo. Riconoscimento di Montefalcone Appennino come destinazione culturalmente ricche a livello nazionale e internazionale. Il progetto infine, si impegna a rispettare i principi di sostenibilità

ambientale e sociale. L’utilizzo di tecnologie digitali mira a ridurre l’impatto ambientale tipico del turismo tradizionale, promuovendo al contempo una maggiore inclusione sociale. L’approccio innovativo e tecnologico del progetto è in linea con le ultime tendenze del turismo digitale, offrendo un modello replicabile per altre realtà territoriali".

