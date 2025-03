Promozione turistica del territorio, nuovi esercenti da inserire nella piattaforma

Altro passo in avanti per la promozione turistica della località balneare. Domani, lunedì, alle ore 10 nella sala del consiglio comunale di Cupra Marittima si terrà un incontro durante il quale sarà presentato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione di 40 operatori economici in campo commerciali, turistico, artigianale e agricolo, da inserire nella nuova piattaforma digitale comunale (webapp), che sarà collegata con il centro di raccolta di tutte le informazioni turistiche della Regione Marche. Si tratta di un’occasione unica di visibilità, che consentirà di mettere in risalto le attività a livello regionale e nazionale attraverso contenuti testuali e fotografici che, per le attività selezionate in questa prima fase, saranno realizzati dai progettisti della piattaforma, garantendo così la massima qualità dei contenuti e un immagine altamente professionale.