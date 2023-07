Promozione turistica, infopoint al teatro dell’Arancio

Da oggi il Teatro dell’Arancio, nel borgo medioevale di Grottammare, sarà attivo un nuovo punto di promozione e accoglienza turistica aperto tutti i giorni, dalle ore 15 alle ore 18, fino al 3 settembre. L’istituzione nasce dalla necessità di mettere a disposizione, nel periodo estivo, un punto di accoglienza anche nelle fasce orarie non coperte dalle aperture dei musei e degli esercizi pubblici, così da offrire ai turisti un luogo con servizi igienici gratuiti, oltre che attività di informazione sulle bellezze del borgo. L’atto, approvato dalla Giunta, recepisce la proposta del Consorzio Vecchio Incasato Grottammare di realizzare il servizio svolgendo varie attività: servizi di informazione turistica; servizi igienici a disposizione dei visitatori; accessibilità alla visita della mostra permanente Gianni Ottaviani e dell’orologio meccanico di Pietro Mei risalente al 1844, che si trovano all’interno del Teatro dell’Arancio. L’attivazione del servizio è a carico del bilancio comunale per 3.000 euro. "Se questa soluzione avrà successo – affermano il sindaco Rocchi e il vice Rossi –, potrà essere replicata in futuro".