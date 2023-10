Pronta per fine mese la nuova sede dei vigili

La nuova sede della Polizia Municipale sarà pronta tra fine ottobre e i primi di novembre. A dirlo è l’amministrazione comunale, che l’anno scorso stipulò un accordo con la Fiorilli Costruzioni per il completamento della palazzina di piazza Kolbe, rilevata dalla ditta. A metà autunno, quindi, i vigili potranno trasferirsi dall’attuale sede di piazza Cesare Battisti per approdare in una location completamente nuova. L’iniziativa, va ricordato, è il risultato di un’intesa che prevede il cambio di destinazione d’uso di una porzione del primo piano, individuata nella parte nord della struttura, che passerà da ‘uffici’ ad ‘abitazione’. La società rinuncerà a 628 metri quadrati del livello interrato, originariamente destinato a ospitare i parcheggi privati, e realizzerà un’ulteriore porzione di piano interrato di 103 metri che andranno interamente al comune. L’ente comunale, quindi, acquisirà 455 metri quadrati distribuiti fra il piano terra e il primo piano, che saranno destinati a ospitare la nuova sede della Municipale. Ma non solo: al comune andrà un’altra porzione della struttura, sita al piano interrato, per una superficie di 298 metri quadrati, da destinare ad autorimessa e servizi collegati al piano soprastante.