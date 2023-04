"Pronti a governare Grottammare"

Il centrodestra si presenta a Grottammare per sostenere il candidato sindaco Marco Sprecacè e mette in campo le migliori "firme" del territorio: il senatore Guido Castelli, l’onorevole Giorgia Latini, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, il consigliere regionale Andrea Assenti, il coordinatore provinciale della Lega Marco Fioravanti, il commissario provinciale di Forza Italia Valerio Pignotti, perfino il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e l’ex sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti. "Siamo concentrati nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo – ha affermato Sprecacè - Noi siamo pronti a farlo. Siamo pronti a governare. Vinceremo al primo turno. Le sfide ci piacciono e siamo sicuri di poter vincere anche questa".

La sala del consiglio comunale e tutti gli spazi antistanti non sono stati sufficienti a contenere gli ospiti. A presentare la lista civica "Grottammare c’è", dopo gli interventi di Assenti, Maravalle e Pignotti, è stata la più giovane delle candidate, Laura Rosati, 22 anni: "Le donne e gli uomini di Grottammare vogliono un rinnovamento fatto non di grandi opere impossibili, ma di progetti realizzabili che rispondano alle esigenze dei cittadini. Dopo 30 anni, Grottammare è pronta a vivere una nuova alba che illuminerà tutta la città".

Sprecacé ha poi aggiunto che uno degli obiettivi è quello di intercettare fondi a tutti livelli evitando di fare debiti che ricadono nelle tasche dei cittadini, quindi ha parlato della cura delle periferie, delle manutenzioni, del lavoro, dell’attenzione verso i più fragili, della valorizzazione del vivaismo e la creazione di un giardino botanico, della realizzazione di un ostello per vacanze - lavoro e dell’arretramento dell’autostrada A14. A sostenere Sprecacè altre due liste Fratelli d’Italia e Lega-Forza Italia.

"Per vincere c’è bisogno di un progetto credibile, di una persona per bene e di una testimonianza di fiducia – ha affermato Castelli - La vostra numerosa presenza qui mi dice che, con Marco Sprecacè, la città di Grottammare potrà vivere un decennio migliore". L’assessore Antonini ha parlato di Sprecacè come sindaco ideale per Grottammare, poiché possiede una visione della città. "Marco è un giovane in gamba, strutturato, capace - ha affermato il sindaco di Ascoli Fioravanti - Sono certo che potrà essere un ottimo sindaco per Grottammare. Marco porta avanti quella fiammella che può restituire luce alla città".

Marcello Iezzi