"Pronto a fare la mia parte"

"Fa davvero male vedere la stazione di Monte Piselli in questo stato – dice Marco Finori, gestore di stazioni sciistiche –. Noi che giravamo con le giacche a vento con la scritta Monte Piselli e venivamo presi in giro, poi quando ci vedevano vincere le gare si dovevano ricredere. Gestisco diverse stazioni sciistiche e quest’anno dopo otto anni a causa della ristrutturazione post sisma riapriremo anche quella di Monte Prata sui Sibillini. Mi piange il cuore sapere che il primo progetto per la nuova cabinovia a San Giacomo è stato bocciato dall’Ansfisa perché ritenuto non idoneo. Ho letto che la ‘Remigio Group’ non sarebbe più interessata alla gestione di Monte Piselli. Io ho partecipato alla gara di concessione e confermo il mio interesse a gestire la stazione sciistica".