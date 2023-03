Pronto il piano per le scuole Ricostruzione, arrivano i fondi: ecco quali sono gli istituti coinvolti

E’ stato sbloccato il piano per la ricostruzione delle 228 scuole che hanno aderito agli Accordi quadro del Piano straordinario di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal terremoto del 2016. Gli interventi su edifici soggetti a tutela sono 47, mentre sugli edifici non vincolati sono 181. In totale il valore degli interventi è pari a 899 milioni di euro, di cui 643 milioni per i lavori, così ripartiti a livello regionale: 201 milioni in Abruzzo per 48 scuole, 93 milioni nel Lazio per 31 scuole, 319 milioni nelle Marche per 91 scuole, 284 milioni in Umbria per 58 scuole. La notizia è stata data durante una riunione in videoconferenza a cui hanno preso parte il Commissario straordinario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, e i 72 soggetti attuatori.

Imprese e professionisti che avevano risposto alla gara, gestita dalla centrale di committenza Invitalia, per la formazione degli elenchi ora potranno essere reclutati dai soggetti attuatori (Comuni e altri enti proprietari delle scuole) per le diverse fasi della ricostruzione: dalla progettazione al collaudo.

Tra le 91 scuole marchigiane, gli elenchi degli interventi riguardano anche 12 plessi tra quelle di proprietà della Provincia (le superiori) e quelle di proprietà del Comune di Ascoli (dall’infanzia alle medie): l’Ipsia Guastaferro per un costo complessivo dell’intervento di 2.431.800 euro, l’istituto industriale ‘Fermi’ per 3.200.000 euro, l’istituto tecnico ‘Capriotti’ per 4.000.000 euro, l’istituto ‘Mazzocchi’ per 1.029.000 euro, il liceo scientifico ‘Orsini’ per 3.500.000 euro, L’itcg ‘Fazzini’ per 2.510.000 euro, il liceo classico ‘Leopardi’ per 1.125.000 euro, la scuola ‘Don Bosco-San Filippo’ per 4.100.000 euro, il nuovo plesso ‘Massimo D’Azeglio’ per 6.000.000 euro, la scuola primaria Don Giussani per 4.500.000 euro, la nuova costruzione del polo scolastico Cantalamessa per 3.200.000 euro e la nuova costruzione del polo scolastico ‘Ceci’ per 4.500.000 euro. Tra quelli sottoposti a tutela: l’istituto tecnico agrario ‘Upiani’ per un costo complessivo dell’intervento di 4.768.000 euro, la scuola primaria ‘Falcone e Borsellino’ (parte in muratura) 1.600.000 euro, la scuola elementare e materna Malaspina 4.500.000 euro, l’asilo nido ‘Lo scarabocchio’ 1.500.000 euro, la scuola di architettura e design ‘Vittoria’ (Annunziata e Castellano) 4.747.000 euro, la sede della facoltà conservazione dei beni culturali 1.910.000 euro.

Lorenza Cappelli